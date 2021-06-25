Новые умные часы Samsung измерят процент жира в теле

Известный инсайдер под ником Max Weinbach сообщил, что Samsung Galaxy Watch4 получат сенсор BIA (bioelectrical impedance analysis). Благодаря этому датчику умные часы смогут определять состав тела владельца. То есть устройство будет показывать процент жировой и мышечной массы. Это может быть полезно для тех, кто хочет оценить состояние своего тела и похудеть, не навредив здоровью.

Также Galaxy Watch4, вероятно, будут оснащены датчиками для измерения частоты сердечных сокращений и насыщения крови кислородом (SpO2).

Согласно слухам, Galaxy Watch4 будут работать под управлением Wear OS. Часы также получат модуль NFC.