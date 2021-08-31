Новые умные часы Samsung научили превращаться в рацию

Новые часы Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic были представлены всего несколько недель назад. Обе модели работают под управлением последней операционной системы WearOS 3, которая дает им доступ к Google Play Store. Поэтому можно скачать официальное приложение Walkie Talkie.

Программа позволит пользователям мгновенно общаться со своими контактами. Однако у этих контактов также должны быть Galaxy Watch4. Кроме того, необходима учётная запись Samsung.

Сначала использовать приложение можно, когда часы подключены к телефону. После настройки Walkie Talkie можно применять независимо. Приложение также позволяет искать друзей поблизости с помощью Bluetooth.