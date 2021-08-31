Новые умные часы Samsung научили превращаться в рацию

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Новые умные часы Samsung научили превращаться в рациюОни получили фишку Apple Watch
Samsung выпустила новое приложение для Galaxy Watch4, которое добавляет часам особенность Apple Watch. Это функция Walkie Talkie, которая позволяет использовать устройство как рацию.
Новые часы Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic были представлены всего несколько недель назад. Обе модели работают под управлением последней операционной системы WearOS 3, которая дает им доступ к Google Play Store. Поэтому можно скачать официальное приложение Walkie Talkie.
Программа позволит пользователям мгновенно общаться со своими контактами. Однако у этих контактов также должны быть Galaxy Watch4. Кроме того, необходима учётная запись Samsung.
Сначала использовать приложение можно, когда часы подключены к телефону. После настройки Walkie Talkie можно применять независимо. Приложение также позволяет искать друзей поблизости с помощью Bluetooth.