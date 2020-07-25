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Новые «умные» часы Samsung позволят ответить на звонок сжатием кулака
Добавлены два жеста
В Google Play Store появилось официальное приложение Samsung Galaxy Watch 3, благодаря которому стали известны нововведения в устройстве. Новые «умные» часы Samsung, например, позволят ответить на звонок сжатием кулака.
По информации источников, у Galaxy Watch 3 появится поддержка двух новых жестов. Первый — это простой поворот запястья, который по традиции может выключить будильник и убрать громкость входящего звонка. Второй жест состоит из сжатия и разжатия кулака. Может использоваться для ответа на звонок или служить в качестве сигнала к снимку. Издание 9to5google на «гифках» показало эти два жеста:
9to5google
9to5google
Также из приложения стало ясно, что новые часы Samsung станут более удобными для людей с плохим зрением. Пользователи смогут настраивать размер текста, иконок и другого содержимого на экране. Также можно будет включать цветовые фильтры.
И ещё одно нововведение — возможность автоматической смены любимых циферблатов.