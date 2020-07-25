Новые «умные» часы Samsung позволят ответить на звонок сжатием кулака

По информации источников, у Galaxy Watch 3 появится поддержка двух новых жестов. Первый — это простой поворот запястья, который по традиции может выключить будильник и убрать громкость входящего звонка. Второй жест состоит из сжатия и разжатия кулака. Может использоваться для ответа на звонок или служить в качестве сигнала к снимку. Издание 9to5google на «гифках» показало эти два жеста: