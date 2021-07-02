Новые умные часы Samsung существенно подорожают

Преемник Galaxy Watch Active 2 выйдет под названием Galaxy Watch 4. Вероятно, подход к наименованию тут сменился неспроста. Стоимость новых часов вырастет. 40-мм модель будет оцениваться в 350-370 евро, а 44-мм — в 380-400 евро. Напомним, Galaxy Watch Active 2 продавали в Европе за 279 евро. Хорошая новость в том, что Galaxy Watch 4 должны быть всё ещё дешевле Apple Watch — даже часы 6-й серии были оценены в 429 евро.