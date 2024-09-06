Новый алгоритм выявил сотни связанных с раком генов человека

Команда CRG под руководством профессора Ясухиро Фудзивара использовала алгоритм под названием «spotter» для анализа механизмов сплайсинга — молекулярного процесса, который часто игнорируется в исследованиях рака. В результате было обнаружено 813 генов, участвующих в распространении рака посредством сплайсинга — механизма, который изменяет производство белка и может способствовать росту и сопротивлению рака.

В отличие от 626 генов, идентифицированных в базе данных COSMIC по их роли, связанной с мутациями, только 9,1% вновь обнаруженных генов пересекаются с известными генами рака, вызывающими мутации. Это указывает на то, что сплайсинг играет отдельную, но «крайне важную» роль в развитии рака.

Исследование позволяет предположить, что фокусировка на сплайсинге может открыть новые терапевтические мишени, что потенциально удвоит количество действенных генов-мишеней для лечения рака. Несмотря на многообещающий характер этих результатов, они требуют дальнейшего подтверждения на различных типах рака и образцах пациентов перед клиническим применением.

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