Новый анализ крови определил скорый сердечный приступ за считанные минуты

Новый тест использует технологию биофотоники, применяя лазер для выявления биомаркеров в крови, которые указывают на сердечный приступ. Этот подход не только повышает точность, но и более экономичен по сравнению с существующими методами.

Суть этой технологии заключается в миниатюрном чипе с наноразмерной структурированной поверхностью, которая усиливает сигналы при анализе методом рамановской спектроскопии, позволяя выявлять биомаркеры сердечного приступа даже в крайне низких концентрациях. Исследовательская группа планирует адаптировать тест для использования сотрудниками экстренных служб «в поле» или даже для личного использования дома.

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