Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 октября 2024, 06:00
1 мин.

Новый анализ крови определил скорый сердечный приступ за считанные минуты

Быстро и надёжно
Анализ крови, разработанный исследователями Университета Джонса Хопкинса, может изменить всю диагностику сердечных приступов, предоставляя результаты всего за пять-семь минут, сообщают ученые. В традиционных условиях диагностика сердечного приступа может занимать часы и требует комбинации тестов, включая электрокардиограммы и анализы крови, которые часто требуют длительной лабораторной работы.
Новый анализ крови определил скорый сердечный приступ за считанные минуты
© Will Kirk / Johns Hopkins University

Новый тест использует технологию биофотоники, применяя лазер для выявления биомаркеров в крови, которые указывают на сердечный приступ. Этот подход не только повышает точность, но и более экономичен по сравнению с существующими методами.

Суть этой технологии заключается в миниатюрном чипе с наноразмерной структурированной поверхностью, которая усиливает сигналы при анализе методом рамановской спектроскопии, позволяя выявлять биомаркеры сердечного приступа даже в крайне низких концентрациях. Исследовательская группа планирует адаптировать тест для использования сотрудниками экстренных служб «в поле» или даже для личного использования дома.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.