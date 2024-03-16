Новый анализ крови сократил диагностику НТМ-инфекций с месяцев до часов

НТМ — это бактерии, часто встречающиеся в почве и воде. Хотя в целом они безвредны, они могут вызывать инфекции у людей с ослабленной иммунной системой. Инфекции НТМ имитируют симптомы туберкулеза, включая хронический кашель и рубцевание легких.

Существующие методы основаны на культивировании медленно растущих бактерий, что приводит к многомесячным задержкам. А, поскольку существует более 190 видов НТМ, точная идентификация имеет решающее значение для эффективного лечения.

Тест крови на основе CRISPR предлагает быстрое решение. Этот новый тест анализирует образцы крови на наличие фрагментов ДНК НТМ. Его точность при выявлении таких инфекций составляет 93%, она еще и быстрая.

Исследователи намерены расширить возможности теста для выявления дополнительных штаммов НТМ и разработать версии для более быстрого и широкого распространения.

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