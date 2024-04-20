Новый анализ мочи сократил количество ненужных биопсий для поиска рака простаты

Традиционно для первичного скрининга используется анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА). Однако ПСА может вводить в заблуждение, приводя к ненужным биопсиям при медленно растущих раковых опухолях. MPS2 решает эту проблему, анализируя 18 генов, связанных с раком простаты высокой степени.

В исследованиях с использованием образцов мочи и тканей MPS2 успешно выявил раковые опухоли с повышенным риском распространения. «Наши стандартные тесты не позволяют точно определить пациентов со значительным раком», — объясняет Джон Вэй, соавтор исследования. «MPS2 помогает нам выявить эти случаи с высоким риском, что позволяет нам назначить приоритетное лечение тем, кто действительно в нем нуждается».

В настоящее время MPS2 доступен через LynxDx, компанию, созданную Мичиганским университетом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.