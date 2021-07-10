Новый фитнес-браслет Huawei продают дешевле тысячи рублей

МТС предлагает браслет в двух цветах за 699 рублей вместо 1799.

Пользователи хвалят устройство за несиликоновый ремешок. Носить браслет, впрочем, можно не только на руке: он крепится и на спортивной обуви. Трекер способен распознавать движения во время баскетбольной тренировки, собирать их статистику, в том числе скорость, расстояние и т.д. Huawei утверждает, что браслет может работать до двух недель без подзарядки при обычном использовании и до 21 дня в режиме ожидания. Также браслет водонепроницаем на глубине до 50 метров. Может пригодиться не только баскетболистам.