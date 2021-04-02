Новый фитнес-браслет Huawei с поддержкой кунг-фу рассекретили до анонса

Информацией поделился китайский инсайдер. Он опубликовал в Weibo промоматериалы Huawei Band 6.

По изображения стало понятно, что Huawei Band 6 получит 1,47-дюймовый AMOLED дисплей с тонкими рамками. Экран будет в 1,5 больше, чем у старого Huawei Band 4. Вес корпуса устройства достигнет 18 граммов. То есть браслет будет лёгким. Компания утверждает, что Huawei Band 6 сможет работать до двух недель на одном заряде. А за 5 минут трекер можно зарядить так, что хватит на два дня.