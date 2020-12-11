Новый фитнес-браслет обвинили в сексизме и оскорбительных оценках

Через 3D-портреты ПО браслета определяет, если ли у владельца лишний вес. У Halo нет экрана, динамиков, он не вибрирует. У девайса есть лишь датчики, которые отслеживают частоту сердечных сокращений, физическую активность, сон и температуру кожи. Журналисты заявили, что устройство собирает слишком интимные данные.

Кроме того, по их мнению, оценка тела может оскорбить пользователя, поскольку в приложении Halo предлагается несколько слайдов с изображениями человека с большим или меньшим весом. К тому же браслет вычисляет жировые отложения неточно.

Ещё одна претензия к браслету — некорректный анализ голоса. С помощью этой функции браслет якобы должен оценивать высокий или низкий уровень «энергии», положительную или негативную интонацию. Журналисты заявили, что Halo при низкой частоте голоса оценивал речь мужчины как «печальную», «строгую», а женщины — как «упрямую», «властную». «Само существование контролирующего тон ИИ, который судит такими терминами, кажется сексистским. Amazon создала автоматизированную систему, которая говорит: “Эй, милая, почему ты больше не улыбаешься?”», — раскритиковали журналисты функцию.