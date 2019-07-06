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Новый фитнес-браслет от Huawei сможет определять усталость

Honor Band 5
Глава суббренда Huawei Honor Чжао Минг (Zhao Ming) рассказал в Weibo об интересных особенностях нового фитнес-браслета Honor Band 5. И показал его дизайн.

Внешним видом новинка от Honor ничем не примечательна. Браслет выполнен достаточно просто и похож на старый Honor Band 4. Например, имеет такую же круглую кнопку на экране. А вот функциями Band 5 отличается от предшественника.

Mydrivers.com

Так, согласно словам Минга, браслет может отслеживать уровень кислорода в крови хозяина, определять, устал он или плохо спал, и даже выявлять головокружение, вызванное гипоксией. Помимо этого Band 5 имеет все те же стандартные функции, что и другие фитнес-браслеты.

Вероятно, новинку компания презентует вместе со смартфоном Honor 9X. А дата его анонса назначена уже на 23 июля.

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