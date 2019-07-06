Новый фитнес-браслет от Huawei сможет определять усталость

Так, согласно словам Минга, браслет может отслеживать уровень кислорода в крови хозяина, определять, устал он или плохо спал, и даже выявлять головокружение, вызванное гипоксией. Помимо этого Band 5 имеет все те же стандартные функции, что и другие фитнес-браслеты.

Вероятно, новинку компания презентует вместе со смартфоном Honor 9X. А дата его анонса назначена уже на 23 июля.