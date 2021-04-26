Новый фитнес-браслет Xiaomi за месяц купили миллион людей

Отмечается, что речь идёт о глобальных продажах. Тем не менее, охотнее всего браслет раскупали на родном рынке Xiaomi — в Китае. Там Mi Band 6 оценён в $35 в обычной версии, а в версии с NFC — в $43.

Напомним, Mi Band 6 получил AMOLED экран диагональю 1,56 дюйма — больше, чем у браслета предыдущего поколения. Устройство способно отслеживать насыщение крови кислородом (SpO2), артериальное давление и качество сна. Автономность трекера составляет 14 дней. В продажу Mi Band 6 поступил 2 апреля.