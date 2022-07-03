Новый фитнес-трекер Xiaomi Band 7 Pro получит функцию умных часов

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Новый фитнес-трекер Xiaomi Band 7 Pro получит функцию умных часовЕщё раскрыт его внешний вид
Источники сообщили, что грядущий фитнес-трекер Xiaomi Band 7 Pro получит функцию Always On Display, как у умных часов.
В преддверии скорой масштабной презентации новых смартфонов и других гаджетов компания Xiaomi поделилась новыми изображениями фитнес-трекера.
Судя по всему, Pro-версия браслета будет напрямую конкурировать с Huawei Watch Fit и Honor Watch ES. Гаджет получит большой прямоугольный экран с функцией Always On Display и съёмные ремешки. Стоит отметить, что Xiaomi впервые использует такие крепления для ремешка в своих фитнес-трекерах.
В сети также появились фото распаковки Xiaomi Band 7 Pro. По ним видно, что в комплекте с фитнес-трекером будут идти зарядный шнур и инструкция. На фото показана белая версия браслета. Но явно будет и чёрная.
Официальная презентация Xiaomi Band 7 Pro и смартфонов серии Xiaomi 12S состоится 4 июля в Китае.