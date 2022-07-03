Новый фитнес-трекер Xiaomi Band 7 Pro получит функцию умных часов

Судя по всему, Pro-версия браслета будет напрямую конкурировать с Huawei Watch Fit и Honor Watch ES. Гаджет получит большой прямоугольный экран с функцией Always On Display и съёмные ремешки. Стоит отметить, что Xiaomi впервые использует такие крепления для ремешка в своих фитнес-трекерах.