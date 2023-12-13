Новый ИИ-алгоритм предсказал риск сердечных заболеваний лучше, чем кто-либо прежде

В отличие от стандартных скрининговых тестов, эта модель искусственного интеллекта обнаруживает тонкие изменения в нормальном сердцебиении человека, обеспечивая более точную оценку риска ФП. В исследовании, опубликованном в журнале npj Digital Medicine, использовались данные почти полумиллиона человек, которые в течение двух недель носили пластырь для снятия электрокардиограммы (ЭКГ).

ИИ-модель выявила закономерности, отличающие людей с ФП от тех, у кого ее нет, что стало потенциальным прорывом в ранней диагностике.

Старший автор Джорджио Квер (Giorgio Quer) подчеркивает, что этот инструмент может способствовать целенаправленному вмешательству, снижая частоту тяжелых осложнений, связанных с ФП, таких как инсульт и сердечная недостаточность.

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