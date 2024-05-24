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Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 мая 2024, 10:08
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Новый ИИ-инструмент с микроскопом ускорил борьбу с деменцией

Надежда для больных
В борьбе с деменцией появился очередной проблеск надежды. Исследователи химического факультета Копенгагенского университета разработали новое мощное «оружие»: алгоритм машинного обучения, который анализирует сцепление белков в режиме реального времени.
Новый ИИ-инструмент с микроскопом ускорил борьбу с деменцией
© Ferra

Деменция, включающая в себя такие заболевания, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, поражает миллионы людей во всем мире. Ее причиной является скопление белков в клетках мозга, что нарушает их жизненно важные функции. До сих пор изучение этого процесса было «бутылочным горлышком», сдерживающим научный прогресс.

Новый алгоритм, разработанный под руководством Якоба Кестель-Хансена, позволяет автоматически отслеживать и наносить на карту белковые скопления на микроскопических изображениях. Ранее этот трудоемкий процесс занимал недели, что мешало исследованиям.

Алгоритм прекрасно справляется с определением белковых сгустков размером до нанометра и классифицирует их по форме и размеру. Такой детальный анализ очень важен, поскольку форма белка может существенно повлиять на его функционирование в организме.

Этот прорыв открывает путь к более глубокому пониманию процесса сгущения белков, являющегося ключевым фактором деменции и других заболеваний.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.