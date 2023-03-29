Новый имплант успешно помог при диабете

Команда разработала анод из наночастиц на основе меди, который расщепляет глюкозу на глюконовую кислоту и протон для генерирования электрического тока. Сам топливный элемент, который выглядит как чайный пакетик, соединен с капсулой инсулина, которая может быть запущена для выделения инсулина с помощью электрического тока от импланта.

Эти два компонента создают саморегулирующуюся схему, которая может взаимодействовать с такими устройствами, как смартфоны, для дистанционного медицинского вмешательства. Исследователи надеются разработать биотехнологию от прототипа до стадии рынка.

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