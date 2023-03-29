Новый имплант успешно помог при диабете

Новый имплант успешно помог при диабетеУченые хотят выпустить его на рынок
Исследователи из ETH Zurich разработали имплант, который может регулировать уровень инсулина и глюкозы для лечения диабета 1 типа. Биотехнологическая батарея, покрытая нетканым материалом и альгинатом автономно регулирует уровень инсулина и глюкозы и может быть использована для лечения диабета в будущем.
Фото: Fussenegger Lab/ETH Zurich
Команда разработала анод из наночастиц на основе меди, который расщепляет глюкозу на глюконовую кислоту и протон для генерирования электрического тока. Сам топливный элемент, который выглядит как чайный пакетик, соединен с капсулой инсулина, которая может быть запущена для выделения инсулина с помощью электрического тока от импланта.
Эти два компонента создают саморегулирующуюся схему, которая может взаимодействовать с такими устройствами, как смартфоны, для дистанционного медицинского вмешательства. Исследователи надеются разработать биотехнологию от прототипа до стадии рынка.
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