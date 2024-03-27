Учёные научились определять, когда редактирование генов улучшает здоровье «по наследству»

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали новый инструмент, Integrated Classifier Pipeline (ICP), для решения этой проблемы. ICP анализирует сложные биологические процессы, связанные с восстановлением ДНК с помощью CRISPR, помогая ученым выявлять и отслеживать потенциальные риски, связанные с непреднамеренными правками.

CRISPR-терапия предполагает введение пациентам либо отредактированных клеток, либо упакованных компонентов CRISPR для точного восстановления больных клеток. Несмотря на большие перспективы, CRISPR может вносить непреднамеренные правки в другие части генома, что потенциально может привести к раку или другим проблемам. Существующие методы анализа CRISPR-исправлений имеют свои ограничения, особенно в сложных тканях с разнообразными типами клеток и биологическими путями. ICP предлагает более комплексный подход.

«Наша система позволяет отслеживать как намеренные, так и ненамеренные правки, вызванные CRISPR», — объясняет профессор Этан Бир, соавтор исследования, опубликованного в журнале Nature Communications. «Она также помогает нам понять, как эти правки передаются по наследству от одного поколения к другому».

ICP, разработанный на мухах и комарах, создает генетический «отпечаток», который позволяет определить источник и потенциальную опасность правок. Он может различать правки, унаследованные от матерей или отцов, так как они передаются по наследству и оставляют отчетливые «отпечатки».

Этот новый инструмент представляет собой значительный шаг вперед для CRISPR-терапии, прокладывая путь к более безопасному и эффективному применению этой технологии.

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