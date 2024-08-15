Новый интерфейс «мозг-компьютер» восстановил речь у пациента с ALS

Система BCI была протестирована на Кейси Харрелле, 45-летнем мужчине с боковым амиотрофическим склерозом (ALS) — заболеванием, которое серьезно влияет на мышечный контроль и речь. Система, разработанная Калифорнийским университетом в Дэвисе, Базельским университетом, Медицинским центром Лейпцигского университета и Онкологическим институтом Дана-Фарбер, использует имплантированные микроэлектродные массивы для захвата и интерпретации сигналов мозга, связанных с попытками речи.

В отличие от предыдущих систем BCI, которые страдали от высокого уровня ошибок и медленного времени отклика, новая технология обеспечивает практически мгновенное и точное декодирование речи. В ходе ранних испытаний система достигла поразительной точности в 99,6% слов при словарном запасе в 50 слов и сохранила точность в 97,5% при словарном запасе, расширенном до 125 000 слов после дальнейшего обучения.

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