Новый метод смог почти идеально выявить рак с помощью анализа крови

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications Medicine, выявило значительные различия в количестве EV между здоровыми людьми и больными раком. Используя систему PANORAMA, в которой применяются золотые нанодиски для наблюдения за изменениями освещенности, исследователи могут визуализировать и подсчитывать EV, определять их размер и анализировать содержимое.

При пороге обнаружения в 70 нормализованных EV метод продемонстрировал чувствительность 99,5% и специфичность 97,3% при отличии раковых образцов от здоровых. Дальнейшие испытания на независимых образцах рака позволили достичь 100% точности.

Этот метод обещает повысить эффективность раннего выявления рака и улучшить результаты лечения.

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