Новый молекулярный препарат дал надежду на исцеление рассеянного склероза

Новый молекулярный препарат дал надежду на исцеление рассеянного склерозаИз малых молекул
Исследователи Центра наркологии и психического здоровья (CAMH) представили открытие в области лечения рассеянного склероза. Доклинические исследования, проведенные под руководством Фанга Лю, демонстрируют эффективность недавно синтезированного препарата из малых молекул, который не только облегчает симптомы, схожие с РС, но и способен восстанавливать поврежденный миелин.
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В отличие от существующих методов лечения, направленных на иммунную систему, этот инновационный подход нацелен на глутаматную систему. РС, прогрессирующее неврологическое заболевание, не имеющее лечения, повреждает миелин - защитную оболочку, окружающую нервы.
Препарат доктора Лю продемонстрировал замечательные результаты по восстановлению миелина и улучшению двигательной функции в лабораторных моделях, подарив новую надежду пациентам с РС. Получив многообещающие результаты, исследователи приступили к дальнейшим доклиническим исследованиям, чтобы в ближайшие годы подготовить почву для возможных клинических испытаний.
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