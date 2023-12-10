Новый молекулярный препарат дал надежду на исцеление рассеянного склероза

В отличие от существующих методов лечения, направленных на иммунную систему, этот инновационный подход нацелен на глутаматную систему. РС, прогрессирующее неврологическое заболевание, не имеющее лечения, повреждает миелин - защитную оболочку, окружающую нервы.

Препарат доктора Лю продемонстрировал замечательные результаты по восстановлению миелина и улучшению двигательной функции в лабораторных моделях, подарив новую надежду пациентам с РС. Получив многообещающие результаты, исследователи приступили к дальнейшим доклиническим исследованиям, чтобы в ближайшие годы подготовить почву для возможных клинических испытаний.

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