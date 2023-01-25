Новый пластырь с микроиглами останавливает кровотечение намного быстрее

Новый пластырь с микроиглами останавливает кровотечение намного быстрееНежели обычные повязки
Экспериментальный новый пластырь, как сообщается, останавливает кровотечение из ран гораздо эффективнее, чем традиционные повязки. У этого пластыря нижняя сторона усеяна множеством крошечных игл.
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Разработанный доцентом Амиром Шейхи и его коллегами из Университета штата Пенсильвания, новый пластырь с микроиглами имеет биосовместимые, биоразлагаемые иглы из желатинового метакрилоила, легированного силикатными нанопластинками, последние из которых обладают гемостатическими свойствами (они помогают остановить кровотечение, вызывая сужение кровеносных сосудов и свертывание крови).
Когда пластырь накладывается непосредственно на рану, иглы увеличивают площадь поверхности, на которой нанопластинки могут контактировать с кровью, усиливая их действие. Кроме того, сцепляясь с поверхностью окружающей кожи, иглы способствуют закрытию раны.
"Разработанные массивы микроигл сократили время свертывания крови с 11,5 минут до 1,3 минут; а в модели печени крысы они сократили кровотечение более чем на 90%", - сказал Шейхи.
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