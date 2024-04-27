Новый подход к регенерации сердца показал успех у обезьян

Этот новый подход предполагает введение «сердечных сфероидов» — трехмерных кластеров клеток сердечной мышцы, выращенных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека (HiPSCs). В отличие от предыдущих методов введения отдельных кардиомиоцитов, эта методика значительно снижает риск возникновения аритмий — основного препятствия в регенеративной терапии.

В исследовании, опубликованном в журнале Circulation, сфероиды вводились макакам. Через двенадцать недель у обезьян, получавших лечение, улучшилась кровообращение, а аритмии стали минимальными. Анализ тканей подтвердил успешную интеграцию сфероидов в поврежденные сердца.

Этот метод обладает рядом преимуществ. Сфероиды можно транспортировать при обычной температуре, что исключает необходимость в дорогостоящем криогенном хранении. Кроме того, протокол производства рассчитан на будущее клиническое использование на людях.

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