Новый препарат из гриба «уничтожил» клетки рака

Исследование, проведённое учёными из Китайского фармацевтического университета, выявило новый класс метаболитов, названных терпен-нонадридовыми гетеродимерами, в частности, бипотерпридами. Среди двенадцати обнаруженных соединений бипотерпид № 2 продемонстрировал «впечатляющую эффективность» в уничтожении клеток рака, подавляя фермент DCTPP1, который связан с ростом опухолей и устойчивостью к лечению.

В отличие от традиционных методов лечения, часто вызывающих токсичные побочные эффекты, бипотерпид № 2 эффективно уменьшал опухоли у мышей без вреда для здоровья. Соединение блокирует фермент DCTPP1, нарушая метаболизм раковых клеток и способствуя подавлению опухолей. Это открытие открывает новый путь для таргетных терапий колоректального рака, одного из самых смертоносных видов рака в мире.

С дальнейшей разработкой бипотерпид 2 может стать перспективным кандидатом на роль лекарства, предлагая более безопасную и эффективную альтернативу традиционной химиотерапии.

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