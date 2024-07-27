Новый препарат помог «очистить» мозг от ВИЧ

«Это исследование — важнейший шаг в решении проблем, связанных с ВИЧ-инфекцией в головном мозге, которые сохраняются, несмотря на эффективное лечение», — говорит ведущий автор работы Вунг-Ки Ким. Современная антиретровирусная терапия (АРТ) справляется с ВИЧ, но не уничтожает вирус, который остается в «вирусных резервуарах», таких как мозг, защищенный гематоэнцефалическим барьером.

Используя BLZ945, исследователи успешно снизили вирусную нагрузку в мозге, не затрагивая основные иммунные клетки и не вызывая токсичности печени. Следующим шагом станет тестирование этой терапии в сочетании с АРТ.

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