Новый тест крови плавит ДНК для быстрого обнаружения смертельных инфекций

Традиционный подход предполагает культивирование образцов крови в чашках Петри и ожидание роста бактерий до их идентификации. Это может занять от 15 часов до нескольких дней, что откладывает потенциально жизненно важное лечение. Новая методика, разработанная под руководством профессора Стефани Фрейли, позволяет обойти этот трудоемкий процесс, расплавляя ДНК бактерий, присутствующих в образце крови. Анализируя уникальную «кривую плавления» этой ДНК, исследователи могут идентифицировать конкретную бактерию всего за шесть часов.

Небольшой образец крови помещается на чип и нагревается до 50−90°C. Если присутствуют бактерии, их ДНК плавится, разматываясь по уникальной схеме, основанной на их генетической последовательности. Специальный краситель связывается с разматывающейся ДНК, излучая флуоресцентный свет. Картина этого света, называемая кривой плавления, анализируется и сравнивается с известными профилями бактерий. По совпадению определяются конкретные бактерии, присутствующие в образце.

В ходе испытаний с участием 17 детей с подозрением на сепсис новая методика точно определила бактерии-возбудители, не уступая традиционным методам и не давая ложноположительных результатов. Это очень важно, поскольку другие методы могут иногда обнаруживать неинфекционную ДНК, что приводит к ненужному лечению.

Необходимы дальнейшие исследования и разработки, но эта технология знаменует собой важный шаг на пути к более быстрой и эффективной диагностике потенциально опасных для жизни заболеваний.

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