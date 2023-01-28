Новый тест выявит болезнь Альцгеймера за 3,5 года до диагноза

Чтобы понять ранние изменения, исследователи собирали образцы крови в течение нескольких лет у 56 человек с легким когнитивным расстройством (MCI). Хотя не у всех людей, страдающих MCI, в дальнейшем развивается болезнь Альцгеймера, у людей с этим заболеванием диагноз ставится гораздо чаще, чем у населения в целом. Из 56 участников исследования у 36 была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Изучая, как кровь влияет на клетки мозга, исследователи сделали несколько ключевых открытий. Образцы крови, собранные у участников, у которых впоследствии ухудшилось состояние и развилась болезнь Альцгеймера, способствовали снижению роста и деления клеток и увеличению апоптотической гибели клеток (процесс, в ходе которого клетки программируются на смерть). Однако исследователи отметили, что эти образцы также увеличивали преобразование незрелых клеток мозга в нейроны гиппокампа.

Хотя основные причины усиленного нейрогенеза остаются неясными, исследователи предполагают, что он может быть ранним компенсаторным механизмом нейродегенерации (потери клеток мозга), с которой сталкиваются люди, страдающие болезнью Альцгеймера.

Когда исследователи использовали только образцы крови, собранные в наиболее отдаленные сроки от того момента, когда у участников была диагностирована болезнь Альцгеймера, они обнаружили, что изменения в нейрогенезе происходят за 3,5 года до клинического диагноза.

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