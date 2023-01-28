Фитнес и здоровье
11:55, 28 января 2023
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Новый тест выявит болезнь Альцгеймера за 3,5 года до диагноза

Изменения в мозге происходят уже тогда

Новое исследование Института психиатрии, психологии и нейронаук (IoPPN) при Королевском колледже Лондона позволило создать анализ крови, который может быть использован для прогнозирования риска развития болезни Альцгеймера за 3,5 года до клинического диагноза.

Новый тест выявит болезнь Альцгеймера за 3,5 года до диагноза

Фото: Ferra.ru

Чтобы понять ранние изменения, исследователи собирали образцы крови в течение нескольких лет у 56 человек с легким когнитивным расстройством (MCI). Хотя не у всех людей, страдающих MCI, в дальнейшем развивается болезнь Альцгеймера, у людей с этим заболеванием диагноз ставится гораздо чаще, чем у населения в целом. Из 56 участников исследования у 36 была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Изучая, как кровь влияет на клетки мозга, исследователи сделали несколько ключевых открытий. Образцы крови, собранные у участников, у которых впоследствии ухудшилось состояние и развилась болезнь Альцгеймера, способствовали снижению роста и деления клеток и увеличению апоптотической гибели клеток (процесс, в ходе которого клетки программируются на смерть). Однако исследователи отметили, что эти образцы также увеличивали преобразование незрелых клеток мозга в нейроны гиппокампа.

Хотя основные причины усиленного нейрогенеза остаются неясными, исследователи предполагают, что он может быть ранним компенсаторным механизмом нейродегенерации (потери клеток мозга), с которой сталкиваются люди, страдающие болезнью Альцгеймера.

Когда исследователи использовали только образцы крови, собранные в наиболее отдаленные сроки от того момента, когда у участников была диагностирована болезнь Альцгеймера, они обнаружили, что изменения в нейрогенезе происходят за 3,5 года до клинического диагноза.

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