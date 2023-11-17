Новый «умный» пластырь обещает избавить вас от болей в спине

В недавнем исследовании на крупной животной модели пластыри TARP продемонстрировали впечатляющие результаты, показав потенциал для устранения грыжи и предотвращения дальнейшей дегенерации. Пластырь имитирует естественную механику организма, позволяя ему укрепляться при движении.

Несмотря на то, что эти пластыри пока находятся на стадии экспериментальных исследований, они дают надежду на будущее, в котором изнурительные проблемы со спиной будут эффективно лечиться, изменяя ход развития заболевания.

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