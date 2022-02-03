Нутрициолог рассказала о коме после употребления недозрелых томатов

По словам Розановой, если томаты выращены у дороги или у химпредприятий, то они могут содержать соли тяжелых металлов, что может привести к отравлению. При этом, при постоянном употреблении таких плодов в больших количествах, вы даже можете начать страдать от камней в почках или же в желчном пузыре. А если при выращивании фермеры увеличили дозу подкормки выше нормы, то в таких помидорах могут накапливаться нитраты, которые пользы вашему организму вряд ли принесут.

Если говорить о недозрелых помидорах, то здесь ситуация и того хуже: в них содержится соланин, крайне ядовитое органическое соединение. К счастью, чтобы отравиться незрелым томатом, потребуется съесть “несколько килограммов помидоров”, заявила нутрициолог. И если у вас получится съесть такое количество плодов, то все может закончиться плохо, вплоть до комы.

Чтобы обезопасить себя, нутрициолог советует есть только зрелые плоды, купленные в крупных сертифицированных магазинах, мыть овощи и снимать с них кожицу, которая может впитывать в себя большое количество канцерогенов.

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