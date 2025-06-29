Нутрициолог Шилова дала пять простых советов для снижения аппетита

Нутрициолог Шилова дала пять простых советов для снижения аппетитаНе забывайте пить воду
© Ferra.ru
-
Если хочется сладкого, попробуйте съесть немного белка — творог, яйцо или горсть орехов. Это помогает снизить тягу к сахару.
-
Заканчивайте приём пищи овощами — они улучшают пищеварение и надолго сохраняют чувство сытости.
-
Пейте больше воды. Часто мы путаем жажду с голодом и начинаем есть, хотя на самом деле организму нужна просто жидкость.
-
Откажитесь от "пустых" калорий — газировки, сладости и снеки быстро усваиваются, но не дают насыщения.
-
Соблюдайте сбалансированное питание. Включайте в рацион белки, полезные жиры и клетчатку — это поможет дольше оставаться сытым, поддерживать энергию и избегать переедания без строгих диет.
По словам эксперта, эти простые советы помогут контролировать вес и улучшить общее самочувствие.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.