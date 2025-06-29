Нутрициолог Шилова дала пять простых советов для снижения аппетита

Если хочется сладкого, попробуйте съесть немного белка — творог, яйцо или горсть орехов. Это помогает снизить тягу к сахару.

Заканчивайте приём пищи овощами — они улучшают пищеварение и надолго сохраняют чувство сытости.

Пейте больше воды. Часто мы путаем жажду с голодом и начинаем есть, хотя на самом деле организму нужна просто жидкость.

Откажитесь от "пустых" калорий — газировки, сладости и снеки быстро усваиваются, но не дают насыщения.