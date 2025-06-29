Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 июня 2025, 21:41
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Нутрициолог Шилова дала пять простых советов для снижения аппетита

Не забывайте пить воду
Нутрициолог Наталья Шилова поделилась с «Лентой.ру» пятью простыми способами, которые помогут контролировать аппетит и не переедать.
Нутрициолог Шилова дала пять простых советов для снижения аппетита

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  • Если хочется сладкого, попробуйте съесть немного белка — творог, яйцо или горсть орехов. Это помогает снизить тягу к сахару.

  • Заканчивайте приём пищи овощами — они улучшают пищеварение и надолго сохраняют чувство сытости.

  • Пейте больше воды. Часто мы путаем жажду с голодом и начинаем есть, хотя на самом деле организму нужна просто жидкость.

  • Откажитесь от "пустых" калорий — газировки, сладости и снеки быстро усваиваются, но не дают насыщения.

  • Соблюдайте сбалансированное питание. Включайте в рацион белки, полезные жиры и клетчатку — это поможет дольше оставаться сытым, поддерживать энергию и избегать переедания без строгих диет.

По словам эксперта, эти простые советы помогут контролировать вес и улучшить общее самочувствие.

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