Нужно ли «чистить» печень? Мнение врача

«Печень — главный очищающий орган. "Забиться" она никак не может, она способна к самоочищению. Исключение — декомпенсация цирроза, но тут реальная "чистка" лишь одна — пересадка новой печени», — отметила специалист.

Она также рассказала, какими народными методами пользуются люди для «чистки». Так, они могут принимать желчегонные препараты и пить оливковое масло с лимонным соком. Однако, по словам врача, потребление большого количества масла создает избыточную нагрузку на желчевыводящие пути.

В целом, для нормальной работы печени достаточно питания с необходимым количеством клетчатки и жиров, поддержания здорового веса и активного образа жизни, подытожила Прашнова.