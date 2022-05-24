Нужно ли детям ставить так много прививок: отвечает врач

Нужно ли детям ставить так много прививок: отвечает врачНа самом деле вакцинация - одно из лучших достижений медицины
По словам врача Уитни Касарес, благодаря вакцинации сегодня у детей нет некоторых болезней, которые раньше приводили к инвалидности или протекали тяжело. Кроме того, вакцины защищают многих детей от столбняка, коклюша, полиомиелита, менингита. Есть также определённый график прививок, утверждённый органами здравоохранения.
В интернете на самом деле большая часть информации о рисках при введении вакцин - неточная или бездоказательная. Но именно она может способствовать тому, что родители откажутся от вакцинации.
Согласно научному анализу 2021 года, проведённому Центром по борьбе с цифровой ненавистью, большая часть антипрививочной информации исходит всего от 12 человек.
Кроме того, бывает и так, что слухи о вакцинации появляются из-за болезней, которые диагностируют в период, когда ставят вакцину. К примеру, диагноз «расстройство аутистического спектра» часто ставят в 18-30 месяцев, а в это же время ребёнку вводят вакцину MMR (против кори, эпидемического паротита, краснухи). Это привело к тому, что некоторые люди стали считать, что расстройство возникает из-за прививки. Но наука это уже опровергла.
Поэтому при просмотре постов о вакцинах в интернете нужно обращать внимание на источник информации. Кроме того, можно проконсультироваться о прививках с педиатром.
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