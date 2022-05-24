Нужно ли детям ставить так много прививок: отвечает врач

По словам врача Уитни Касарес, благодаря вакцинации сегодня у детей нет некоторых болезней, которые раньше приводили к инвалидности или протекали тяжело. Кроме того, вакцины защищают многих детей от столбняка, коклюша, полиомиелита, менингита. Есть также определённый график прививок, утверждённый органами здравоохранения.

В интернете на самом деле большая часть информации о рисках при введении вакцин - неточная или бездоказательная. Но именно она может способствовать тому, что родители откажутся от вакцинации.

Согласно научному анализу 2021 года, проведённому Центром по борьбе с цифровой ненавистью, большая часть антипрививочной информации исходит всего от 12 человек.