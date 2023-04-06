Нужно ли каждый день выпивать восемь стаканов воды: отвечают врачи

Кроме того, организм не хранит воду для дальнейшего использования. Излишки он выводит вместе с мочой. По этой причине пить слишком много - довольно сложно. Исключение составляют люди, которые принимают определённые лекарства, а также пожилые люди.

Обратите внимание на своё чувство жажды. Оно подскажет, нужно ли вам пить воду. Также больше чем обычно воды необходимо употреблять в жаркую либо влажную погоду, на больших высотах, при сильном потоотделении и большой активности.

Дополнительное количество жидкости нужно потреблять также детям, пожилым, беременным и кормящим женщинам.

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