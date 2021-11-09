Нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел коронавирусом?

Специалист отмечает: существует напряжённый и ненапряжённый (то есть долговременный) иммунитет. Важно, что первый (если говорить конкретно о COVID-19) длится один-два года как минимум, а второй - только от трёх до семи месяцев. А если вы переболеете, то вам будет выдан QR-код, действительный в течение полугода. Также эксперты часто говорят о необходимости прохождения вакцинации спустя два-три месяца после выздоровления, и в пользу этого есть несколько аргументов.

COVID-19 болеют повторно. У человека может не сформироваться устойчивый иммунитет к коронавирусу, особенно если он болел в лёгкой форме либо лечился от цитокинового шторма. Правда, точно определить частоту повторного заражения пока невозможно, поскольку в научных статьях называются разные цифры. Также нужно помнить, что уровень защиты от вируса в любом случае с течением времени снижается.

Для защиты от «Дельта»-варианта нужно много антител. Этот штамм распространяется по организму быстрее, более заразен. Заболевший выделяет при этом в 10-100 раз больше вирусных частиц по сравнению с предыдущими вариантами, причём происходит это тогда, когда симптомы болезни ещё не начали проявляться (в инкубационный период). А ещё эти частицы способны «прятаться» от иммунитета. В целом от этого штамма защищает человека напряжённый иммунитет.

Второй раз можно заболеть тяжелее. В основном это относится к пожилым и тем, у кого есть хронические заболевания. Но и молодые люди могут заболеть серьёзно. Известно, что штамм «Дельта» встречается не только у молодёжи, но и у детей. Число госпитализаций молодых людей тоже увеличилось - в два раза.

Кроме того, перенесённое в лёгкой форме в первый раз заболевание - это не гарантия того, что так будет и во второй раз. Течение болезни зависит и от иммунитета, и от способа заражения, и от полученной дозы инфекции.