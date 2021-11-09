Нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел коронавирусом?Объясняет биолог
Специалист отмечает: существует напряжённый и ненапряжённый (то есть долговременный) иммунитет. Важно, что первый (если говорить конкретно о COVID-19) длится один-два года как минимум, а второй - только от трёх до семи месяцев. А если вы переболеете, то вам будет выдан QR-код, действительный в течение полугода. Также эксперты часто говорят о необходимости прохождения вакцинации спустя два-три месяца после выздоровления, и в пользу этого есть несколько аргументов.
- COVID-19 болеют повторно. У человека может не сформироваться устойчивый иммунитет к коронавирусу, особенно если он болел в лёгкой форме либо лечился от цитокинового шторма. Правда, точно определить частоту повторного заражения пока невозможно, поскольку в научных статьях называются разные цифры. Также нужно помнить, что уровень защиты от вируса в любом случае с течением времени снижается.
- Для защиты от «Дельта»-варианта нужно много антител. Этот штамм распространяется по организму быстрее, более заразен. Заболевший выделяет при этом в 10-100 раз больше вирусных частиц по сравнению с предыдущими вариантами, причём происходит это тогда, когда симптомы болезни ещё не начали проявляться (в инкубационный период). А ещё эти частицы способны «прятаться» от иммунитета. В целом от этого штамма защищает человека напряжённый иммунитет.
- Второй раз можно заболеть тяжелее. В основном это относится к пожилым и тем, у кого есть хронические заболевания. Но и молодые люди могут заболеть серьёзно. Известно, что штамм «Дельта» встречается не только у молодёжи, но и у детей. Число госпитализаций молодых людей тоже увеличилось - в два раза.
Кроме того, перенесённое в лёгкой форме в первый раз заболевание - это не гарантия того, что так будет и во второй раз. Течение болезни зависит и от иммунитета, и от способа заражения, и от полученной дозы инфекции.
- После вакцинации иммунитет будет крепче. На самом деле перенесённый ковид подавляет иммунитет. К примеру, в течение периода до семи месяцев у человека может наблюдаться нарушение функций дендритных клеток. А если болезнь протекала в тяжёлой форме, то после неё оказываются практически «разрушенными» герминативные центры лимфоузлов. Нельзя забывать и о лечении иммуносупрессорами, что негативно влияет на иммунитет.
- Эпидемия не закончится завтра. Из-за быстрого распространения «Дельта»-штамма и повышения его заразности (один человек способен заразить в среднем шесть-восемь людей) пандемия завершится не скоро. Для её прекращения понадобится, чтобы из шести-восьми людей - пять-семь были невосприимчивы к вирусу. Это значит, что 80-90 процентов населения должны вакцинироваться либо переболеть. И даже в этом случае постоянный резервуар вируса останется в природе. Кроме того, ковидом болеют и животные.
- Вакцинация и длинный ковид. Научно доказано, что до 25 процентов переболевших коронавирусом сталкиваются с симптомами длинного ковида: слабостью, температурой, аритмией, ухудшением памяти и т. п. При этом некоторые исследования показывают, что иногда вакцинация в этом случае может способствовать улучшению состояния пациента.
Поэтому вероятность того, что вы не заразитесь повторно, не такая большая. Лучше всего защититься в этом случае - после перенесённой инфекции - вакцинацией.
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