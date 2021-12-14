О чем может говорить частое появление синяков

В заключении Мясников отметил, что частое и неожиданное появление синяков на теле может быть симптомом поздних стадий заболевания печени.



Специалисты отмечают, что насторожиться стоит, если синяки возникают часто и как будто без причины, то есть не в результате травм или каких-либо повреждений.



Ранее, исследователи из Клиники Мэйо в США назвали семь привычек, которые могут пагубно сказаться на здоровье печени.



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