О чем может говорить частое появление синяков

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О чем может говорить частое появление синяковПо мнению специалиста
Врач Александр Мясников в эфире своей программы на канале «Россия 1» рассказал, что синяки на теле могут быть симптомами серьезного заболевания печени. А именно – печеночной недостаточности.
Первый ее симптом — нарушение свертываемости крови, потому что в печени синтезируются все основные факторы свертывания
Александр Мясников
Врач и телеведущий
В заключении Мясников отметил, что частое и неожиданное появление синяков на теле может быть симптомом поздних стадий заболевания печени.
Специалисты отмечают, что насторожиться стоит, если синяки возникают часто и как будто без причины, то есть не в результате травм или каких-либо повреждений.
Ранее, исследователи из Клиники Мэйо в США назвали семь привычек, которые могут пагубно сказаться на здоровье печени.
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Источник: “О самом главном”