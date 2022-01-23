О каких болезнях говорит боль в спине

Отмечается, что часто боль в спине может быть связана с усталостью. Достаточно долго посидеть или постоять, а также позаниматься физически. Однако иногда боль может свидетельствовать о болезни.

Как пишут в материале, боль в левой части спины может быть признаком сердечно-сосудистых заболеваний. Она может отдавать в руку или плечо. В таком случае есть вероятность инфаркта, расслоения аорты или стенокардии.

У гипертоников и у людей, страдающих гипергликемией, гиперлипидемией или ишемической болезнью, может возникнуть боль в груди или спине, а также одышка.

Боль в пояснице может свидетельствовать о нефрите. А если боль распространяется по позвоночному столбу и отдает в стороны в районе поясницы, то может быть остеопороз. Ещё неприятные ощущения в пояснице могут говорить о воспалении мышц и грыжах. Если болит в грудном отделе позвоночника, то может быть язва двенадцатиперстной кишки.

В любом случае нельзя диагностировать у себя заболевания самостоятельно. Следует обратиться к врачу.