О каких серьезных болезнях могут говорить судороги

По словам врача, одной из самых частых причин появления судорог является острая нехватка микроэлементов и витаминов в организме, таких как, магний, кальций или калий.

Помимо сахарного диабета, врач называет рассеянный склероз, облитерирующее заболевание сосудов нижних конечностей, варикозную болезнь вен, избыточную массу тела и плоскостопие в качестве возможных причин появления судорог.

Евдокимов настоятельно рекомендует обращаться к врачу при судорогах, так как это серьезный симптом. Как он объяснил, врач попросит сдать общий анализ крови, биохимию крови, еще дополнительные специализированные исследования, а при необходимости проводится УЗИ с исследованием внутренних органов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.