О каких серьёзных болезнях говорит подёргивание века

На серьёзные проблемы со здоровьем подёргивание века намекает редко. Тем не менее важно знать, симптомом каких заболеваний это является.

Специалисты Клиники Кливленда назвали несколько симптомов, при которых вам, возможно, стоит обратиться к врачу. Это подёргивания века в течение нескольких дней, подёргивания в других частях тела, слабость, двоение в глазах или опущение века.

Что касается серьёзных заболеваний, с которыми может быть связано подёргивание века, то это могут быть аутоиммунные заболевания, раковые опухоли, двигательные расстройства. К примеру, это может быть дистония. Другой причиной подёргивания века можно назвать эрозию на роговице.

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