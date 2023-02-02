О каких серьёзных болезнях говорит подёргивание века

О каких серьёзных болезнях говорит подёргивание векаОбратитесь в этом случае за консультацией к врачу
Если у вас долгое время подёргивается веко и это ещё сопровождается другими симптомами, то, возможно, это признак серьёзного заболевания. Например, аутоиммунных болезней, раковых опухолей, двигательных расстройств.
Фото: UPMC HealthBeat
У большинства людей подёргивание века довольно быстро проходит. В некоторых случаях оно может, правда, беспокоить несколько недель. Чаще всего такой симптом - это признак того, что человеку нужно снять стресс и расслабиться.
worklater
На серьёзные проблемы со здоровьем подёргивание века намекает редко. Тем не менее важно знать, симптомом каких заболеваний это является.
Специалисты Клиники Кливленда назвали несколько симптомов, при которых вам, возможно, стоит обратиться к врачу. Это подёргивания века в течение нескольких дней, подёргивания в других частях тела, слабость, двоение в глазах или опущение века.
Что касается серьёзных заболеваний, с которыми может быть связано подёргивание века, то это могут быть аутоиммунные заболевания, раковые опухоли, двигательные расстройства. К примеру, это может быть дистония. Другой причиной подёргивания века можно назвать эрозию на роговице.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.