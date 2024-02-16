Обезьяна видит, обезьяна сотрудничает: визуальные сигналы помогли командной работе

Исследование с участием макак дает ответы на эти вопросы благодаря технологии, позволяющей отслеживать движения глаз и нейронную активность мозга свободно двигающихся животных. Исследование, опубликованное в журнале Nature, проливает свет на скрытый диалог между зрительной областью мозга и областью принятия решений, показывая, как они, в том числе и мы, используют визуальные сигналы для сотрудничества.

Впервые ученые из Университета Райса использовали беспроводные устройства для наблюдения за активностью мозга макак, когда те взаимодействовали в паре. Такая «натуралистическая обстановка» позволила исследователям наблюдать за социальным поведением в реальном времени. Исследование было сосредоточено на двух ключевых областях мозга: зрительной коре, отвечающей за обработку визуальной информации, и префронтальной коре, участвующей в принятии решений. По мере того как обезьяны учились сотрудничать в борьбе за пищевое вознаграждение, исследователи заметили связь: перед началом совместной работы обезьяны тратили больше времени, глядя на своего партнера и на вознаграждение, что говорит об активном сборе информации. Исследование также показало синхронный «танец» между зрительными и префронтальными нейронами. Визуальная информация поступала в префронтальную кору, влияя на принятие решений о сотрудничестве.

Это исследование выходит за рамки обезьян. Оно дает ценное представление о социальных взаимодействиях человека, предполагая, что, зрительный контакт и язык тела действительно способствуют сотрудничеству.

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