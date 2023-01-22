Обмануть голод вполне реально. Вот что вам для этого нужно делать

Обмануть голод вполне реально. Вот что вам для этого нужно делатьЭти советы помогут вам похудеть
После праздников сбросить вес может быть особенно непросто. Но это всё равно возможно, если научиться правильно контролировать голод.
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Из-за голода возникает урчание в животе, появляются мысли, связанные с едой. Причина этого - в парном «блуждающем нерве», соединяющем грудную, брюшную, шейную области. Его основная задача - следить за тем, чтобы желудок был полон и в случае чего отправлять сигнал в мозг. Происходит это после определения уровня глюкозы в крови.
Если уровень глюкозы в крови оказывается ниже определённой отметки, то в мозг поступает сигнал о голоде. Кроме того, за ощущением голода следят гормоны грелин и холецистокинин.
Но есть также способы обмануть это чувство голода. Например, вы можете брать для накладывания пищи не большие, а маленькие тарелки. При этом заполнять их вы можете в основном овощами и фруктами, а для белка и крахмалистого гарнира отводить четвёртую часть.
Далее, не нужно на столе расставлять тарелки. Из-за этого вы захотите себе положить добавки. Лучше оставляйте стол полностью пустым.
Кроме того, вы можете выработать у себя привычку не доедать порцию до конца. А ресторане вы можете заказать небольшую порцию или же попросить часть порции упаковать с собой.
А если вам очень сильно хочется есть, то перед этим обязательно выпейте минералки, простой воды, чистого бульона или чая из трав. Это поможет отчасти утолить голод, и вы в итоге съедите меньше. Такого же эффекта вы сможете добиться, если станете употреблять продукты, которые быстро насыщают.
Мятные вкусы тоже хорошо притупляют голод. Поэтому в случае чего используйте жвачку или зубную пасту с таким вкусом.
Если вы понимаете, что готовы съесть что угодно, то постарайтесь отвлечься чем-нибудь. Например, вы можете вынести мусор, навести уборку в шкафах и т.п.
Во время приёма пищи тщательно её пережёвывайте. Это позволит ей лучше перевариться, а вам - съесть меньше.
Хорошо насытиться помогут такие продукты, как финики, лосось, сардины, чайный гриб, йогурт, кефир, квашеная капуста, кимчи, ржаной хлеб, миндаль.
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