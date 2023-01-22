Обмануть голод вполне реально. Вот что вам для этого нужно делать

Из-за голода возникает урчание в животе, появляются мысли, связанные с едой. Причина этого - в парном «блуждающем нерве», соединяющем грудную, брюшную, шейную области. Его основная задача - следить за тем, чтобы желудок был полон и в случае чего отправлять сигнал в мозг. Происходит это после определения уровня глюкозы в крови.

Если уровень глюкозы в крови оказывается ниже определённой отметки, то в мозг поступает сигнал о голоде. Кроме того, за ощущением голода следят гормоны грелин и холецистокинин.

Но есть также способы обмануть это чувство голода. Например, вы можете брать для накладывания пищи не большие, а маленькие тарелки. При этом заполнять их вы можете в основном овощами и фруктами, а для белка и крахмалистого гарнира отводить четвёртую часть.

Далее, не нужно на столе расставлять тарелки. Из-за этого вы захотите себе положить добавки. Лучше оставляйте стол полностью пустым.

Кроме того, вы можете выработать у себя привычку не доедать порцию до конца. А ресторане вы можете заказать небольшую порцию или же попросить часть порции упаковать с собой.