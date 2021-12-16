Обнаружен фермент, защищающий организм при выполнении физических упражнений от последствий старения

Группа австралийских учёных благодаря экспериментам на мышах выяснила, что для улучшения состояния здоровья при выполнении физических упражнений необходим фермент NOX-4. Его уровень увеличивается в скелетных мышцах после занятий спортом. При этом нужно отметить, что в целом с возрастом у человека количество этого вещества снижается.