Обнаружен фермент, защищающий организм при выполнении физических упражнений от последствий старения

Фитнес и здоровье
Вчера в 23:41
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Обнаружен фермент, защищающий организм при выполнении физических упражнений от последствий старенияЕго открыли австралийские учёные
Согласно результатам исследования учёных из Университета Монаша, существует особое вещество, благодаря которому при физической активности здоровье человека улучшается. Подробнее об этом - в статье на портале Medical Xpress.
Как показало исследование, проведённое учёными из Университета Монаша (Австралия), физические упражнения повышают чувствительность организма к инсулину, а это способствует поддержанию хорошего метаболизма. В этом процессе главную роль играют особые ферменты, защищающие человека от таких последствий старения, как диабет 2 типа, мышечная атрофия. Все полученные данные были опубликованы в издании Science Advances.
Группа австралийских учёных благодаря экспериментам на мышах выяснила, что для улучшения состояния здоровья при выполнении физических упражнений необходим фермент NOX-4. Его уровень увеличивается в скелетных мышцах после занятий спортом. При этом нужно отметить, что в целом с возрастом у человека количество этого вещества снижается.
Источник: Medical Xpress