Обнаружен необычный способ борьбы со стрессом

Лечение при помощи устройства PBM грызуны получали с понедельника по пятницу — по 6 минут в сутки. Так продолжалось три недели. В результате у животных были предотвращены когнитивные симптомы, вызванные хроническим стрессом, или они уменьшились. Кроме того, у них уменьшилось воспаление мозга.

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