Обнаружен неожиданный вред ветряных электростанций для здоровья человека

В ходе исследования, проведённого учёными из Университета Флиндерса (Австралия), выяснилось, что шум транспорта и ветряной электростанции влияет на сон. Правда, этот шум обычно не настолько сильный, чтобы разбудить человека. Результаты данного исследования опубликованы в издании Journal of Sleep Research.

В ходе исследования учёные анализировали результаты ЭЭГ 23 здоровых молодых людей. Для этого им в течение трёх минут включали звуки ветряной электростанции и дорожного движения (воспроизводилось всё при уровне шума в 33, 38 и 43 дБА). Как отмечает Клэр Данбар, ведущий автор работы, уровни шума входили в диапазон рекомендуемых максимальных уровней шума в помещении и на улице в ночное время.

Выяснилось, что участники одинаково реагируют на оба вида шума, в особенности когда громкость этого шума увеличивалась. Кроме того, при низком уровне шума ветряная электростанция сильнее влияет на человека, чем автомобили.