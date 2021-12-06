Обнаружен неожиданный вред ветряных электростанций для здоровья человека

Обнаружен неожиданный вред ветряных электростанций для здоровья человекаОб этом сообщили австралийские учёные
В ходе исследования, проведённого учёными из Университета Флиндерса (Австралия), выяснилось, что шум транспорта и ветряной электростанции влияет на сон. Правда, этот шум обычно не настолько сильный, чтобы разбудить человека. Результаты данного исследования опубликованы в издании Journal of Sleep Research.
В ходе исследования учёные анализировали результаты ЭЭГ 23 здоровых молодых людей. Для этого им в течение трёх минут включали звуки ветряной электростанции и дорожного движения (воспроизводилось всё при уровне шума в 33, 38 и 43 дБА). Как отмечает Клэр Данбар, ведущий автор работы, уровни шума входили в диапазон рекомендуемых максимальных уровней шума в помещении и на улице в ночное время.
Выяснилось, что участники одинаково реагируют на оба вида шума, в особенности когда громкость этого шума увеличивалась. Кроме того, при низком уровне шума ветряная электростанция сильнее влияет на человека, чем автомобили.
Вместе с тем эффект от влияния шума был кратковременным: уже через 30 секунд после запуска звука мозговые волны большинства испытуемых возвращались к прежнему уровню. Лишь немногие из-за этого шума просыпались. Данбар подчёркивает, что такой результат свидетельствует о довольно незначительном общем воздействии шума на сон участников исследования.