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Обнаружен неожиданный вред ветряных электростанций для здоровья человека

Об этом сообщили австралийские учёные
Оказывается, шум ветряных электростанций, как и автомобилей, может негативно сказаться на качестве сна. К такому выводу пришли исследователи из Университета Флиндерса. Подробнее - в материале на Neuroscience.
Обнаружен неожиданный вред ветряных электростанций для здоровья человека

В ходе исследования, проведённого учёными из Университета Флиндерса (Австралия), выяснилось, что шум транспорта и ветряной электростанции влияет на сон. Правда, этот шум обычно не настолько сильный, чтобы разбудить человека. Результаты данного исследования опубликованы в издании Journal of Sleep Research.

В ходе исследования учёные анализировали результаты ЭЭГ 23 здоровых молодых людей. Для этого им в течение трёх минут включали звуки ветряной электростанции и дорожного движения (воспроизводилось всё при уровне шума в 33, 38 и 43 дБА). Как отмечает Клэр Данбар, ведущий автор работы, уровни шума входили в диапазон рекомендуемых максимальных уровней шума в помещении и на улице в ночное время.

Выяснилось, что участники одинаково реагируют на оба вида шума, в особенности когда громкость этого шума увеличивалась. Кроме того, при низком уровне шума ветряная электростанция сильнее влияет на человека, чем автомобили.

Обнаружен неожиданный вред ветряных электростанций для здоровья человека

Вместе с тем эффект от влияния шума был кратковременным: уже через 30 секунд после запуска звука мозговые волны большинства испытуемых возвращались к прежнему уровню. Лишь немногие из-за этого шума просыпались. Данбар подчёркивает, что такой результат свидетельствует о довольно незначительном общем воздействии шума на сон участников исследования.

Источник: Neuroscience
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