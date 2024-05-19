Обнаружен новый путь к гибели раковых клеток

Обнаружен новый путь к гибели раковых клетокЭто бросает вызов традиционным представлениям
Исторически сложилось так, что белок p53 рассматривался как ключевой игрок, инициирующий гибель клеток, когда повреждения ДНК становятся неустранимыми. Однако более половины опухолей имеют дисфункциональный р53, что ставит вопрос о том, как химиотерапия остается эффективной в этих случаях. Команда Бруммелкампа обнаружила, что SLFN11 отключает рибосомы, белковые фабрики клеток, в ответ на повреждение ДНК, что приводит к гибели клеток.
Этот путь обходит p53, что позволяет по-новому взглянуть на гибель раковых клеток. Ген SLFN11 часто неактивен в опухолях, не реагирующих на химиотерапию, что объясняет, почему эти раковые клетки выживают, несмотря на лечение.
«В будущем мы будем изучать, как этот путь влияет на лечение рака, в том числе на иммунотерапию и побочные эффекты химиотерапии», — заявили ученые.
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