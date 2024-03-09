Обнаружен новый рефлекс: как наши тела борются с закрытием дыхательных путей

Обнаружен новый рефлекс: как наши тела борются с закрытием дыхательных путейИ при чем тут мыши
Человеческий организм ставит потребление кислорода превыше всего остального. Ограничение дыхания, вызванное болезнью, аллергией или нагрузкой, вызывает рефлекс глубокого вдоха, чтобы втянуть больше воздуха. Данное исследование позволяет глубже изучить механизм, лежащий в основе этого рефлекса.
Исследование, проведенное на мышах, выявило редкий тип клеток в легких, которые действуют как датчики. Когда дыхательные пути закрываются, эти клетки посылают сигнал по блуждающему нерву — жизненно важному пути, соединяющему мозг со многими органами. Это вызывает «рефлекс задыхания», помогая животному компенсировать недостаток кислорода.
«Мы открыли фундаментальный путь, по которому организм контролирует открытость дыхательных путей и регулирует эффективность дыхания», — объясняет ведущий автор исследования Майкл Шаппе. «Несмотря на то, что еще необходимо подтверждение на людях, это исследование дает ценные сведения о сложной связи между мозгом и телом в регулировании дыхания».
Исследовательская группа активно занимается дальнейшими исследованиями.
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