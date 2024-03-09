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Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 марта 2024, 00:00
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Обнаружен новый рефлекс: как наши тела борются с закрытием дыхательных путей

И при чем тут мыши
Исследователи из Гарвардской медицинской школы представили новое открытие: ранее неизвестный рефлекс, который помогает нам не задыхаться, когда наши дыхательные пути сужаются. Это открытие, опубликованное в журнале Nature, проливает свет на сложную коммуникацию между нашими легкими и мозгом, когда речь идет о дыхании.

Человеческий организм ставит потребление кислорода превыше всего остального. Ограничение дыхания, вызванное болезнью, аллергией или нагрузкой, вызывает рефлекс глубокого вдоха, чтобы втянуть больше воздуха. Данное исследование позволяет глубже изучить механизм, лежащий в основе этого рефлекса.

Исследование, проведенное на мышах, выявило редкий тип клеток в легких, которые действуют как датчики. Когда дыхательные пути закрываются, эти клетки посылают сигнал по блуждающему нерву — жизненно важному пути, соединяющему мозг со многими органами. Это вызывает «рефлекс задыхания», помогая животному компенсировать недостаток кислорода.

«Мы открыли фундаментальный путь, по которому организм контролирует открытость дыхательных путей и регулирует эффективность дыхания», — объясняет ведущий автор исследования Майкл Шаппе. «Несмотря на то, что еще необходимо подтверждение на людях, это исследование дает ценные сведения о сложной связи между мозгом и телом в регулировании дыхания».

Исследовательская группа активно занимается дальнейшими исследованиями.

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Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#человек
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#здоровье