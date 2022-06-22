Обнаружена новая причина болезни Альцгеймера

На протяжении десятилетий ведущая гипотеза, лежащая в основе большинства исследований болезни Альцгеймера, была направлена на поиск путей снижения накопления токсичных амилоидных белков в мозге. Однако все препараты, призванные либо предотвратить накопление этих бляшек, либо разрушить уже существующие скопления, потерпели неудачу на той или иной стадии клинических испытаний на людях.

Так, растет число исследователей, разрабатывающих альтернативные гипотезы. Поразмыслив, группа ученых из Манчестерского университета сосредоточилась на изучении взаимосвязи между снижением кровотока в мозге и болезнью Альцгеймера.

С помощью мышиных моделей новое исследование показало, что артерии в мозге могут быть сужены типом амилоидного белка под названием амилоид-β 1-40. Предполагается, что когда эти артерии сужаются, мозг не получает достаточно кислорода или питательных веществ, и этот механизм может играть роль в снижении когнитивных способностей, связанных с болезнью Альцгеймера.

Конечно, на данный момент это всего лишь предположения и исследования на животных. Первым шагом будет выяснить, работает ли этот же механизм у людей, а затем разработать фармакологический способ восстановления нормальной функций.

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