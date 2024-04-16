Обнаружена польза медитации и осознанности для мозга

Акцент человека на внутреннее ощущение своего тела (интероцепция) — важный компонент тренировки осознанности. Это может помочь в борьбе с расстройствами настроения, такими как депрессия. Всё потому, что наши эмоции состоят как из внутренних телесных ощущений, так и из когнитивных оценок этих ощущений. К примеру, «бабочек в животе» можно воспринять как проявление тревоги или волнения.

В ходе крупного исследования нейровизуализации уязвимости к рецидивам депрессии, опубликованном в журнале NeuroImage Clinical, учёные обнаружили следующее. Оказалось, что один из важнейших индикаторов депрессии в прошлом, настоящем и будущем — то, насколько люди подавляли сенсорную и моторную обработку.

Те, кто поддерживал сенсорную и моторную обработку, а не подавлял её, впадали в депрессию с гораздо меньшей частотой. Даже когда у них в анамнезе была депрессия. Это указывает на важность контроля своих ощущений во время стресса как признака психической устойчивости.