Обнаружена связь между низким доходом и скоростью старения мозга человека

Эксперты обнаружили, что у людей, которые жили в семьях с более низким доходом, в мозге были признаки опережающего старения белого вещества. Также у них более высокая средняя диффузия, более низкая миелинизация или плотность нейритов связывались с худшими мыслительными способностями. При этом у участников из более обеспеченных семей когнитивные функции были хорошими даже при более высокой средней диффузии, меньшей миелинизации или плотности нейритов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.