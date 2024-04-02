Обнаружена связь между низким доходом и скоростью старения мозга человека

Обнаружена связь между низким доходом и скоростью старения мозга человекаВот что медикам удалось узнать
Результаты нового исследования, проведённого специалистами из отделения популяционной эпидемиологии при Университетской больнице Женевы, Лозаннского и Женевского университетов, были опубликованы в The Journal of Neuroscience.
Размер выборки составлял 751 человек, их возраст варьировался от 50 лет до 91 года. Также у них учитывались такие факторы, как возраст, пол, уровень образования, наличие депрессивных и тревожных расстройств, патологии сердечно-сосудистой системы, доход семьи.
Эксперты обнаружили, что у людей, которые жили в семьях с более низким доходом, в мозге были признаки опережающего старения белого вещества. Также у них более высокая средняя диффузия, более низкая миелинизация или плотность нейритов связывались с худшими мыслительными способностями. При этом у участников из более обеспеченных семей когнитивные функции были хорошими даже при более высокой средней диффузии, меньшей миелинизации или плотности нейритов.
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