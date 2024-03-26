Обнаружена связь между соцсетями, приложениями для редактирования фото и интересом к косметическим процедурам

Эти факторы включают использование приложений для редактирования фотографий, подписку на знаменитостей и влиятельных лиц в социальных сетях, а также на аккаунты, демонстрирующие косметические результаты.

Во время пандемии учёные наблюдали статистически значимое изменение количества участников, которые подписались на аккаунты в социальных сетях с результатами косметических процедур: COVID — 31,9%; после COVID — 50,6%. Также увеличилось количество людей, которые думали о том, чтобы сделать косметическую процедуру (до COVID — 63,8%; после COVID — 86,4%), обсуждали косметические процедуры с врачом, дерматологом или другим специалистом (до COVID — 43,6%; после — 67,9%), верили, что косметическая процедура повысит их самооценку (47,9% - до COVID; 77,8% - после COVID).

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