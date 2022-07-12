Обнаружено, что лекарства от мигрени помогают похудеть

Обнаружено, что лекарства от мигрени помогают похудетьЭто стало известно в ходе нескольких экспериментов
Согласно результатам исследования, проведённого командой учёных из UT Southwestern, триптаны (класс препаратов от мигрени) могут помочь избавиться не только от боли, но и от ожирения. Это доказали эксперименты на мышах, итоги которых были описаны в статье в «Журнале экспериментальной медицины».
Руководитель исследования доктор Чен Лю из Института мозга Питера О'Доннелла-младшего говорит, что триптаны воздействуют на рецептор серотонина 1B (Htr1b). Этот рецептор ранее не был хорошо изучен.
В рамках нового исследования специалисты протестировали на лабораторных мышах шесть видов рецептурных триптанов. Все животные страдали ожирением, к тому же их в течение семи недель кормили пищей с большим количеством жиров.
Оказалось, что мыши, получавшие два препарата, съедали примерно одинаковое количество пищи, а те, кто получал остальные четыре препарата, - ели меньше. Спустя 24 дня мыши, которые принимали одну суточную дозу препарата фроватриптан, в среднем потеряли 3,6% массы, а те, которые не принимали триптаны вообще, набрали в среднем 5,1%.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.