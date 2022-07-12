Обнаружено, что лекарства от мигрени помогают похудеть

Согласно результатам исследования, проведённого командой учёных из UT Southwestern, триптаны (класс препаратов от мигрени) могут помочь избавиться не только от боли, но и от ожирения. Это доказали эксперименты на мышах, итоги которых были описаны в статье в «Журнале экспериментальной медицины».

Руководитель исследования доктор Чен Лю из Института мозга Питера О'Доннелла-младшего говорит, что триптаны воздействуют на рецептор серотонина 1B (Htr1b). Этот рецептор ранее не был хорошо изучен.